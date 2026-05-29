Asawa ni Bato, maaaring ipatawag ng NBI sa gitna ng paghahanap sa puganteng Senador

Kinumpirma nitong Biyernes ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag na naghahanda ang kawanihan na ipatawag si Nancy Dela Rosa, ang asawa ni Senador Ronald "Bato" Dela Rosa, habang patuloy ang operasyon ng mga awtoridad sa pagsubaybay sa mambabatas.
“We are contemplating issuing a subpoena sa kanya [Nancy Dela Rosa],” pahayag ni Matibag sa isang press conference, habang binigyang-diin na tinutunton ng ahensya ang lahat ng mga huling nakasalamuha ng senador.
Ang desisyong ito ay kasunod ng naunang pahayag na inilabas ni Gng. Dela Rosa, kung saan inamin niyang sinamantala ng kanyang asawa ang kaguluhang idinulot ng insidente ng pamamaril sa Senado noong ika-13 ng Mayo upang makatakas sa protective custody. Nahaharap naman ngayon sa reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) si Senador Robin Padilla, na umaming nagmaneho para mailabas si Dela Rosa mula sa compound ng Senado.
Nauna nang nakiusap si Gng. Dela Rosa sa Senado na huwag pahintulutang isuko ang kanyang asawa sa The Hague. Pinaghahanap ng ICC si Senador Dela Rosa bilang isang "indirect co-perpetrator" crimes against humanity na nag-ugat sa marahas na war on drugs ng administrasyong Duterte. Naghahanda na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang nalalapit na paglilitis sa ICC na inaasahan sa huling bahagi ng taong ito.