'Pinas, may P210-B investment pledges mula Japan

Nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng halos $3.4 bilyong halaga ng investment pledges mula sa mga Japanese companies matapos ang isang high-level business roundtable meeting sa Tokyo kahapon.
Inanunsyo ang mga commitment sa naging pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga nangungunang Japanese business leaders sa Imperial Hotel.
Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), ang nasabing investment pledges na nagkakahalaga ng humigit-kumulang P210 bilyon ay inaasahang magbibigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Makakatulong din ito sa pagpapalawak ng kapasidad ng mga lokal na industriya at sa paglikha ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino.
Ang business roundtable kasama ang mga Japanese executive ay bahagi ng apat na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Itinuturing ang pinakahuling development na ito bilang hakbang tungo sa mas matatag na ugnayang pang-ekonomiya at pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
Hudyat din ito ng mas pinaigting na pagsisikap ng dalawang bansa na palalimin pa ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, at industriya, lalo na’t kabilang ang Japan sa pinakamalalaking economic partners ng Pilipinas.