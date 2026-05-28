Air connectivity ng 'Pinas at China, mas pinalawak

Tatlong bagong ruta patungong Tsina ang binuksan ng Pilipinas ngayong buwan.
Kabilang dito ang mga biyaheng Maynila-Hangzhou, Maynila-Changsha, at Maynila-Chongqing na inilunsad ng Xiamen Air.
Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara-Mathay, layunin ng mga bagong ruta na mapabilis ang pagbangon ng tourism market mula China at higit pang mapalakas ang business at leisure travel sa pagitan ng dalawang bansa.
Dagdag pa ng kalihim, bahagi rin ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik at palawakin ang air connectivity ng Pilipinas sa China, na isa sa pinakamalalaking tourism market ng bansa.
Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, nakapagtala ang Pilipinas ng 7.78 milyong international air passengers para sa direct inbound flights mula China.