El Niño, ginamit na rason ni Robin Padilla para sa online Senate setup

Matapos ang kontrobersyal na talakayan sa Senado noong Martes, ika-26 ng Mayo, bunsod ng balak ng majority bloc na amyendahan ang mga patakaran na nag-udyok sa walk-out ng minority, nagpaandar naman ng weather update si Senador Robin Padilla para ipagtanggol ang virtual session.
Ayon sa minorya, tila ginawa ang hakbang na ito upang paboran ang mga senador na may kinakaharap na mga kaso. Kabilang na riyan si Senador Ronald "Bato" dela Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court (ICC) para sa umanong pagkakasangkot sa patayan sa war on drugs. Kamakailan lang din ay inanunsyo ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva—mga rasong hindi naman umano saklaw ng mga pinapahintulutang dahilan para mag-online setup.
Sa ilalim kasi ng umiiral na mga patakaran ng Senado, tanging force majeure o mga pambansang kalamidad at national emergency lamang ang legal na batayan upang payagan ang virtual session.
Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules ng gabi, ika-27 ng Mayo, binigyang-diin ni Padilla ang malawak na kahulugan ng force majeure.
Aniya, kasama rito ang "Mga gawa ng Diyos (Acts of God): baha, lindol, bagyo, o malubhang lagay ng panahon; mga kaguluhang gawa ng tao: Giyera, pag-atake ng terorista, riot, o welga ng mga manggagawa (labor strikes); at Mga Kilos ng Pamahalaan: Biglaang pagbabago sa batas, embargo, o mga pambansang lockdown."
Ipinunto rin ng senador ang seryosong banta ng kalikasan sa mga susunod na buwan. "Hunyo–Agosto 2026: Yugto ng Transisyon (Transition phase). Malaki ang posibilidad na magsimula ang El Niño, na magreresulta sa pagtatapos ng maikling estado ng ENSO-neutral sa tropikal na Pasipiko," dagdag pa niya, kung saan inaasahan din ang matinding epekto nito pagdating ng Oktubre.
Sa huli, binalikan at kinuwestiyon ni Padilla ang minorya—na siyang dating majority bloc sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Sotto.
"Akala ko ba pro-active ang dating majority?" ani Padilla.