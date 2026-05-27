DENR: Pagputol ng mga puno sa Quirino Ave. para sa SALEx project, pansamantalang itinigil

Inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang boluntaryong pagpapatigil sa operasyon ng pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue ng project proponent na San Miguel Corporation (SMC) sa gitna ng mga nagaganap na protesta.
Layunin ng suspensyon na bigyan ng pagkakataon ang DENR na masuri pang mabuti ang proyekto ng Southern Access Link Expressway (SALEx)—isang 40.62-kilometrong public-private partnership sa pagitan ng SMC at Department of Transportation (DOTr). Ang bahagi ng Quirino Avenue, na may habang humigit-kumulang 3.97 kilometro, ay magtatampok ng apat na elevated lanes na magkokonekta sa Skyway Stage 3 patungong Roxas Boulevard upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila.
Inamin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na ang pag-iisyu ng mga tree-cutting permit ay isang "masakit at mabigat na responsibilidad" at "walang sinuman ang gustong magputol ng mga puno."
“Ngunit ito ay kinakailangan. Ang nais naming iparating sa publiko ay pinag-aralan namin ito nang mabuti. Gumagawa kami ng mga hakbang, nakikipag-ugnayan sa proponent at sa lokal na pamahalaan ng [Maynila] kung paano namin matutugunan ang nangyari,” aniya.
Orihinal na pinayagan ng DENR ang pagpapatanggal sa kabuuang 617 puno. Gayunpaman, ang 245 punong naitumba na ay nag-udyok ng malawakang pagbatikos mula sa publiko, lalo na mula sa mga environmental advocate. Diniriin nila na ang mga matatandang punong ito ay hindi basta-basta mapapalitan ng hininging 50,700 na mga punla, at binigyang-pansin na aabutin pa ng ilang dekada bago muling lubos na mapakinabangan ng publiko ang mga benepisyo nito sa kalikasan.