Libreng condom sa MRT-3, ilulunsad kontra HIV

Maglalagay ng libreng condom sa mga istasyon ng MRT-3 bilang bahagi ng kampanya laban sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus (HIV) sa bansa simula sa Mayo 28, Huwebes.
Ayon kay Philippine National AIDS Council Executive Director Joselito Feliciano, nakipagpulong na sila sa pamunuan ng MRT kaugnay sa pagpapatupad ng programa.
Sinabi ni Feliciano na nasa 10,000 condom ang ipapamahagi at ilalagay sa mga restroom ng lahat ng istasyon ng MRT-3. Magkakaroon din ng mga impormasyon tungkol sa tamang paggamit ng condom at kahalagahan nito sa pag-iwas sa HIV.
Batay sa pinakahuling datos, mahigit 4,600 bagong kaso ng HIV ang naitala sa unang quarter ng taon. Karamihan sa mga nagpositibo ay mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki.