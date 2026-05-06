Libreng sakay sa MRT-3, handog sa PDA delegates

Magbibigay ang Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) ng libreng sakay para sa lahat ng delegado ng 117th Philippine Dental Association (PDA) Annual Convention and Scientific Sessions.
Ayon sa abiso ng MRT-3, ang libreng sakay ay mula sa Mayo 11 hanggang Mayo 15 na maaring sulitin ng mga delegado at kailangan lamang ipakita ng mga ang kanilang delegation ID sa mga station personnel.
Ayon pa sa pamunuan ng MRT-3, ang inisyatibong ito ay isang paraan ng pagkilala at pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga dentista sa bansa.