Renovation, isasagawa sa ER ng Ospital ng Maynila

Pansamantalang isasara ang emergency room ng Ospital ng Maynila sa loob ng isang linggo simula Mayo 24 upang bigyang-daan ang mahahalagang pagkukumpuni at pag-upgrade ng mga pasilidad ng ospital.
Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, isasagawa ang pagkukumpuni nang 24 oras kada araw upang matiyak na agad na muling magbubukas ang emergency room.
Ipinaliwanag ni Yorme na sinubukan ng pamahalaang lungsod na humanap ng paraan upang maisagawa ang renovation nang hindi naaantala ang operasyon ng emergency room, ngunit lumabas sa pagsusuri na hindi ito magiging ligtas para sa mga pasyente at kawani.
Sa kabila ng pansamantalang pagsasara, maglalagay pa rin ng ambulansya at tent area sa labas ng ospital upang patuloy na makatanggap ng mga pasyente habang isinasagawa ang renovation.