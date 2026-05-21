Kamara, tumulong sa mga magsasakang apektado ng oversupply

Naglunsad ang Kamara ng dalawang araw na rescue-buy drive upang matulungan ang mga magsasakang lubhang naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng mga gulay bunsod ng oversupply sa Cordillera.
Pinangunahan nina House Speaker Faustino Dy at House Majority Leader Sandro Marcos ang nasabing inisyatibo na ginanap sa North Wing Lobby ng Kamara mula Mayo 19 hanggang kahapon.
Sa ilalim ng rescue-buy initiative, ibinebenta ang sariwang repolyo sa halagang P20 kada kilo upang hikayatin ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka at matulungan silang maibenta ang kanilang sobrang ani.
Ayon kay Speaker Dy, ipinapakita ng programang ito ang matibay na pangako ng liderato ng Kamara na umagapay sa mga magsasaka sa panahon ng krisis.