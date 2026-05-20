Dayuhang nagpakilalang city hall employee, tiklo

Arestado ang isang Chinese national matapos umanong magpanggap bilang empleyado ng Manila City Hall.
Kinilala ng Bureau of Immigration ang dayuhan na si Peter Zhuang, na nahaharap sa mga reklamong misrepresentation at paggamit ng pekeng dokumento ng Pilipinas.
Ayon kay Manila City Administrator Atty. Eduardo Quintos, walang anumang koneksyon si Zhuang sa Manila City Hall o kay Manila Mayor Isko Moreno. Napag-alaman din na ang ID at iba pang dokumentong hawak ni Zhuang ay hindi dumaan sa tamang proseso at walang pahintulot mula sa kasalukuyang administrasyon ng lungsod.
Dagdag pa ni Quintos, si dating City Administrator Bernie Ang, na nagsilbi sa ilalim ng administrasyon ni dating Manila Mayor Honey Lacuna, ang maaaring makapagbigay-linaw hinggil sa mga dokumentong may kaugnayan sa kaso ni Zhuang.