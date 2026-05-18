8 years na relasyon, tapos sa iba nagpakasal? Coast Guard, viral ngayon

Viral ngayon ang episode ng Raffy Tulfo in Action matapos ireklamo ng isang babae ang kanyang kinakasama na Coast Guard na nagawa siyang ipagpalit sa iba matapos ang 8 taong pagsasama.
Ang akala ng biktima na si Jessabel Sagun, tuloy na ang kanilang happily ever after lalo't may anak na sila at nag-prenup shoot pa noong Disyembre. Pero laking gulat niya nang malamang ang nakatake-off na kasal ngayong Mayo, naunahan na pala ng iba noong Marso. Ang matindi pa, nitong Abril lang ay umuwi pa si lalaki para mag-abot ng perang panlakad ng kasal.
"Ang bobo mo talaga" Ito ang naging resbak ni Jessabel kay ASN Benny Lagata matapos magdahilan ang Coast Guard na "hindi sinasadya" at napilitan lang daw pakasalan ang bago dahil akala niya'y "nabuntis" ito.
Ang isa pang nakaririmbal na rebelasyon ay hindi rin pala alam ng ngayong misis ng lalaki na may kinakasama at anak ito, kaya't si Lagata, lagot kay PCG commander.
Dahil sa tindi ng sakit at panloloko, diretso sa programa si Jessabel para hilinging sibakin sa pwesto ang nagtaksil na partner. Agad namang rumesponde si Rear Admiral Oliver Tanseco at binitawan ang mabigat na linyang: "We will act on that." Diin ng opisyal, hindi ugali ng isang tunay na Coast Guard ang manloko, kaya naman si Lagata ay posibleng humantong sa tuluyang dismissal mula sa serbisyo.