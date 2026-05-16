Panibagong taas-presyo sa diesel at gasolina, posible sa susunod na linggo

Posibleng muling magkaroon ng pagtaas sa ng mga produktong petrolyo, kabilang ang diesel at gasolina, sa susunod na linggo.
Batay sa pagtataya ng oil industry, maaaring madagdagan ng P2.00 hanggang P2.50 kada litro ang presyo ng diesel, habang posibleng tumaas ng P0.75 hanggang P1.25 kada litro ang gasolina. Samantala, inaasahang bababa naman ang presyo ng kerosene ng P13.30 kada litro.
Base sa pagtataya, nananatiling mataas ang presyo ng krudo dahil sa lumalalang tensyon sa Gitnang Silangan na nakaaapekto sa pandaigdigang suplay ng langis.
Dahil sa limitadong suplay ng krudo mula sa Gitnang Silangan, napipilitan umano ang ilang refinery sa Asya na gumamit ng mas mababang uri ng crude oil na hindi angkop sa kanilang mga pasilidad.
Karaniwan namang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang mga pagbabago sa presyo tuwing Lunes at ipinapatupad ito kinabukasan, araw ng Martes.
Noong nakaraang linggo, nagpatupad ang mga oil company ng taas-presyo sa gasolina, habang malaki naman ang nabawas sa presyo ng diesel at kerosene.