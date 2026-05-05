Oil price hike, epektibo ngayong araw

Epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, matapos ang tatlong sunod na rollback.
Ayon sa itinakdang price adjustment ng Department of Energy, tataas ng P2.21 kada litro ang gasolina at P2.66 naman ang diesel.
Samantala, magkakaroon ng rollback na P3.53 kada litro sa kerosene.
May nakatakda ring bawas na P2 kada kilo sa LPG ng Regasco, ngunit inanunsyo ng DOE na magkakaroon ng pagtaas na P1.22 kada kilo, na katumbas ng dagdag na P13.42 sa bawat 11-kilogram na tangke.