DYARYO TIRADA

Rotational brownout, posibleng magpatuloy dahil sa mataas na demand sa kuryente

(May 14 2026) Grid Electricity lines at Meralco Diliman substation along commonwealth avenue pictured on Thursday May 14 2026. The NGCP has raised yellow and red alerts today due to shortages in power supply and power reserves from Luzon power plants, yellow alert will be on 3:01 PM – 4:00 PM and 10:01 PM – 11:00 PM while red alert affected areas may experience power outages from 4:01 PM – 10:00 PM  The Philippines frequently experiences power interruptions during the hot and dry months of April and May as electricity demand surges. Photo/Analy Labor
Asahan pa ang pagpapatuloy ng rotational brownout sa mga susunod na araw.

Ayon kay Atty. Cynthia Alabanza, tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines, dulot ito ng kasalukuyang sitwasyon ng ilang planta ng kuryente na sumasailalim sa unplanned maintenance shutdown.

Sinabayan pa ito ng matinding init ng panahon na nagdulot ng mas mataas na konsumo at demand sa kuryente.

Dagdag pa ng opisyal, sa mga nakalipas na linggo ay nalampasan na rin ang konsumo ng kuryente kumpara noong 2025, dahilan upang maramdaman ang pagpalya ng transmission system at ilang planta ng kuryente.

