NGCP, nagdeklara ng red at yellow alert sa Luzon, Visayas

(FILE PHOTO) President Ferdinand R. Marcos Jr. leads the inauguration of the Hermosa-San Jose 500 kilovolt (kV) transmission project on July 12, 2024, at the National Grid Corporation of the Philippines Hermosa Sub Station in Bataan with (from left to right) Technical Officer and concurrent VP of Planning and Engineering Rico Vega, Governor Jose Enrique Garcia III, NGCP President and CEO Anthony Almeda, NGCP Vice Chairman Mr. Henry Jr., SAP Antonio Lagdameo Jr. and DOE Usec. Rowena Cristina Guevarra.  The Mariveles-Hermosa-San Jose Transmission Line, is expected to benefit around 59 million power users in Luzon by stabilizing power transmission services. This project ensures the reliability and sustainability of the power grid, capable of transmitting 8,000MW from power plants in Bataan and Zambales. This is part of NGCP's long-term vision for a resilient power grid, and is valued at PhP20.94 billion and includes numerous transmission towers, overhead lines, and substations. NGCP President Anthony Almeda has acknowledged President Ferdinand Marcos Jr.'s support in advancing major infrastructure projects, contributing to economic growth.Photo by YUMMIE DINGDING
Nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa mga konsyumer ng kuryente ngayong Huwebes, Mayo 14, 2026, dahil isinailalim sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grids bunsod ng forced outages at pagbawas ng kapasidad ng ilang power plant.

Sa Luzon, umabot lamang sa 12,479 megawatts ang available capacity kumpara sa 12,595 megawatts na peak demand. Sa Visayas naman, nasa 2,413 megawatts ang available capacity laban sa 2,541 megawatts na peak demand.

Ayon sa NGCP, may 17 planta sa Luzon at 11 planta sa Visayas ang nakaranas ng outage, bukod pa sa mga plantang matagal nang hindi operational mula pa noong mga nakaraang taon.

Dagdag pa rito, hindi rin magagamit ang mahigit 4,242.5 megawatts sa Luzon at 866.7 megawatts sa Visayas dahil sa derated capacities.

Ang red alert status ay nangangahulugang hindi sapat ang suplay ng kuryente upang matugunan ang pangangailangan ng consumers, habang ang yellow alert naman ay indikasyon ng manipis na reserbang suplay ng kuryente.

Dahil dito, posibleng makaranas ng rotational brownouts sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong hapon.

Pinapayuhan ng NGCP ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa pagpapanatili ng suplay at maiwasan ang mas malawak na power interruption.

