Paraguay, visa-free na sa mga Pinoy

Inalis na ang visa requirement para sa mga Pilipinong nais bumisita sa Paraguay matapos lagdaan nina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ng kanyang counterpart sa Paraguay ang isang kasunduan para sa visa waiver.
Bilang kapalit, hindi na rin kakailanganin ng mga mamamayan ng Paraguay ng visa upang makapasok at makapamasyal sa Pilipinas.
Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makatutulong ang kasunduang ito upang mapabilis ang mga oportunidad sa negosyo, turismo, at people-to-people exchanges sa pagitan ng dalawang bansa.