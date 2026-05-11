Sunog sa Navotas Sanitary Landfill, naapula na

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kontrolado na at tuluyan nang naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill.
Kasabay nito, inatasan ng pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang 24-oras na pagbabantay sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
Iniutos din niya ang patuloy na pagsusuri sa kalidad ng hangin at tubig, pagsasagawa ng thermal scanning, at pagmomonitor sa kalusugan ng mga residenteng nakatira malapit sa lugar gayundin ng mga responder na naapektuhan ng insidente.
Binigyang-diin ng pangulo na prayoridad ngayon ang kaligtasan ng mga mamamayan at ang agarang pagbabalik sa normal ng pamumuhay sa mga komunidad na nasa paligid ng Navotas.
Matatandaang tumagal ng halos isang buwan ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill na nagsimula noong Abril 10.