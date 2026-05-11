Subpoena inihain laban kay Bato

Naisilbi na ng Philippine National Police (PNP) ang subpoena kay Senador Ronald “Bato” dela Rosa kaugnay ng isinasagawang imbestigasyon sa umano’y extrajudicial killings noong panahon ng administrasyong Duterte.
Inanyayahan ang dating hepe ng PNP na humarap sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Huwebes, Mayo 14, alas-10 ng umaga.
Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randulf Tuano, isang caretaker lamang sa bahay ng senador sa Davao City ang tumanggap ng subpoena.
Bukod sa Davao City, nagtungo rin ang mga pulis sa ancestral house ni dela Rosa sa Davao del Sur at sa kanyang tanggapan sa Pasay City. Gayunman, tumanggi umano ang kanyang opisina sa Senado na tanggapin ang subpoena.