Atong Ang, namataan sa Cavite

(February 12 2026) DILG Sec. Jonvic Remulla raised the bounty for gambling tycoon Atong Ang to P20 million, announced during a press-conference held in Quezon City on Thursday February 12 2026. Sec. Remulla also said they will filing cases to 40 former and current officials for bid-rigging and graft before the ombudsman and around 1000 BFP personnel may face complaint related to illegal activities. Photo/Analy Labor
Ilang buwan nang pinaghahanap ng mga awtoridad ang negosyanteng si Atong Ang, at ayon sa pinakahuling ulat ay namataan ito sa lalawigan ng Cavite.

Ayon kay Interior Secretary Jonvic Remulla sa ginanap na Kapihan sa Samahang Plaridel forum, agad na rumesponde ang mahigit 400 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Ang.

Gayunman, bago pa man makarating ang mga operatiba sa lugar ay nakatakas na umano si Ang.

Noong nakaraang buwan, nagpalabas din ng red notice ang Interpol laban kay Ang upang hilingin sa mga law enforcement agency sa iba’t ibang bansa na hanapin at arestuhin siya saanman ito matagpuan.

Nahaharap si Ang sa mga kasong multiple counts ng kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng ‘missing sabungeros’.

Samantala, nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga awtoridad laban kay Ang, na may nakalaang P20 milyong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong ikadarakip niya.

