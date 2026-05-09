Atong Ang, namataan sa Cavite

Ilang buwan nang pinaghahanap ng mga awtoridad ang negosyanteng si Atong Ang, at ayon sa pinakahuling ulat ay namataan ito sa lalawigan ng Cavite.
Ayon kay Interior Secretary Jonvic Remulla sa ginanap na Kapihan sa Samahang Plaridel forum, agad na rumesponde ang mahigit 400 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Ang.
Gayunman, bago pa man makarating ang mga operatiba sa lugar ay nakatakas na umano si Ang.
Noong nakaraang buwan, nagpalabas din ng red notice ang Interpol laban kay Ang upang hilingin sa mga law enforcement agency sa iba’t ibang bansa na hanapin at arestuhin siya saanman ito matagpuan.
Nahaharap si Ang sa mga kasong multiple counts ng kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng ‘missing sabungeros’.
Samantala, nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga awtoridad laban kay Ang, na may nakalaang P20 milyong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong ikadarakip niya.