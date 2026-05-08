Suspek sa 'gas-and-run' sa QC sumuko na

DAILY TRIBUNE IMAGES
Kakasuhan ng estafa ang drayber na sangkot sa pinakahuling insidente ng “gas-and-run” sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue sa Quezon City.

Bagama’t sumuko na ang suspek, determinado ang gas attendant at ang kumpanya na papanagutin ito dahil sa hindi nabayarang P1,500 halaga ng gasolina.

Viral ‘gas-and-run’ suspect surrenders

Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Gen.  Randulf Tuano, nakalimutan umano ng suspek na magbayad dahil nakikipagtalo ito sa kanyang asawa sa telepono habang nagpapakarga ng gasolina.

Dagdag pa ni Tuano, makikipagtulungan ang Quezon City Police District sa pagpapakansela ng lisensya ng drayber, matapos matuklasang dati na rin itong nasangkot sa reckless driving.

