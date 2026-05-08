Italy, nangangailangan ng Pinoy nurses

Magre-recruit ang bansang Italy ng libu-libong Pilipinong nars upang tugunan ang lumalalang kakulangan ng healthcare workers sa kanilang bansa.
Ang magandang balitang ay ibinahagi ng Department of Foreign Affairs (DFA) matapos matanggap ang ulat ni Philippine Ambassador to Italy Neil Imperial kaugnay ng kanyang pakikipagpulong kay Italian Health Minister Orazio Schillaci sa Ministry of Health sa Roma.
Ayon kay Ambassador Imperial, napag-usapan nila ni Schillaci ang pagpapalawak ng kooperasyon sa labor mobility para sa mga manggagawang Pilipino.
Dagdag pa niya, kasalukuyang nahaharap ang Italy sa kakulangan ng humigit-kumulang 15,000 hanggang 20,000 nars, at kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa pangunahing pinagkukunan ng mga kwalipikadong healthcare worker.