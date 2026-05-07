Sunog sa Parañaque, itinaas sa task force Alpha

Mahigit 600 pamilya, o katumbas ng mahigit 1,800 residente, ang nawalan ng tirahan matapos ang malaking sunog sa Task Force Alpha sa lower Barangay San Antonio, Parañaque City.
Ayon kay City Fire Marshal Supt. Liher Barrios, tinatayang higit 300 kabahayan ang tuluyang nasunog at umabot sa humigit-kumulang ₱900,000 ang pinsala sa mga ari-arian.
Dahil gawa light materials ang karamihan sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy kaya’t halos lahat ng pwersa ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa Metro Manila ay nagtulong-tulong upang apulahin ito.
Umabot ng mahigit anim na oras bago tuluyang naapula ang apoy na tumupok sa naturang residential area.