MRT-3 at LRT-2 may libreng sakay sa mga pasahero sa Araw ng Kagitingan

Ipinahayag ng Department of Transportation (DoTr) na magkakaroon ng libreng sakay sa MRT-3 at LRT-2 bilang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa ika-9 ng Abril.
Ayon sa ahensya, ang hakbang na ito ay bilang pagpupugay sa kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa.
Maaaring makasakay nang libre ang mga pasahero mula alas-7:00 ng umaga hanggang alas-9:00 ng umaga, at mula alas-5:00 ng hapon hanggang alas-7:00 ng gabi.
Hinimok ng DoTr ang publiko na samantalahin ang libreng sakay habang sama-samang ginugunita ang mahalagang araw na ito sa kasaysayan ng Pilipinas.