Disconnection ng kuryente, suspendido muna — ERC

Pansamantalang ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang suspensyon ng disconnection ng kuryente para sa mga residential at non-residential na konsyumer na hindi pa makakabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo 2026.
Pinapayagan din ng ERC ang mas flexible na paraan ng pagbabayad, kabilang ang installment plan na maaaring bayaran sa loob ng hanggang tatlong buwan.
Saklaw ng patakarang ito ang mga konsyumer na may konsumo na hindi lalampas sa 200 kilowatt-hours kada buwan, kung saan maaari nilang hatiin sa tatlong hulog ang kanilang bayarin.
Ayon pa sa ahensya, ang mga hindi agad mababayarang singil sa distribution utilities ay maaaring ipasa muna sa mga power generator upang makatulong sa pagpapagaan ng pinansyal na pasanin ng mga konsyumer.
Nilinaw ng ERC na ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang emergency measures upang masiguro na hindi mapuputulan ng kuryente ang mga konsyumer sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente.