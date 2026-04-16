Presyo ng petrolyo, posibleng may rollback susunod na linggo

Posibleng magkaroon muli ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon kay Energy Usec. Sandy Sales, batay sa unang dalawang araw ng trading, bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa kabila ng blockade ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz.
Dagdag niya, kung magpapatuloy ang ganitong galaw ng merkado, maaaring manatiling stable ang presyo o kaya ay magkaroon pa ng bawas-presyo.
Gayunpaman, nilinaw ni Recto na may tatlo pang natitirang araw ng trading sa world market na siyang magiging batayan ng susunod na price adjustment.