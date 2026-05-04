Ilang pamilya sa Albay, apektado sa pagbuga ng abo ng bulkang Mayon

Umabot na sa mahigit 30,500 pamilya o higit 102,000 ang naapektuhan ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon.
Ayon sa Office of the Civil Defense, tinatayang 88 barangay ang inabot ng pyroclastic density currents na ibinuga ng bulkan noong Mayo 2.
Mahigit 1,400 pamilya o higit sa 5,400 indibidwal ang nananatili pa rin sa mga evacuation center.
Tiniyak naman ng OCD ang tuloy-tuloy na pagtugon ng pamahalaan, kabilang ang pamamahagi ng kinakailangang tulong sa mga apektadong residente at ang pagsasagawa ng clearing operations.
Samantala, sinabi ng Philippine National Police (PNP) na magdadagdag sila ng mga checkpoint upang masiguro ang mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometrong permanent danger zone.