7 pulis, sugatan matapos ang Labor Day rally sa Maynila

Umalma ang hanay ng Philippine National Police (PNP) dahil sa pagkakaroon ng sakitan o pisikalan sa ginanap na rally nitong Biyernes sa Maynila kasabay ng Labor Day.
Nasa 7 ang bilang ng pulis ay nagtamo ng skull at wrist injury matapos na biglang suntukin at ninakawan pa ito ng cellphone ng isang raliyista.
Ayon kay PNP spokesperson PBGen. Randulf Tuaño, iimbestigahan ang insidente at papanagutin ang mga sangkot dito.
Dagdag pa ni Tuaño na hihintayin munang matapos ang aktibidad bago magsagawa ng pormal na hakbang at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot.
Ang paratang na ito ay inalmahan naman ng Kilusang Mayo Uno, ayon sa mga ito na hindi sila ang nanguna sa gulo at wala silang sinuntok ayon kay KMU Vice Chair Lito Luces.
Sa kabila ng insidente, sinabi ng PNP na sa pangkalahatan ay naging mapayapa ang mga isinagawang rally sa Maynila at naipatupad ng kapulisan ang maximum tolerance sa buong operasyon