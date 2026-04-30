Taas presyo sa produktong petrolyo, magbabadya ngayong Mayo

Nagbabadya ang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pagsisimula ng buwan ng Mayo.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, batay sa paunang datos mula sa Global Oil Trading, inaasahang tataas ang pump prices ng langis. Gayunpaman, maaari pa itong magbago depende sa magiging resulta ng huling trading hanggang sa katapusan ng linggo.
Batay sa Mean of Platts Singapore, tinatayang tataas ang presyo ng diesel mula P1 hanggang P3 kada litro, habang maaaring umakyat ng P1 hanggang P2 kada litro ang gasolina.
Dagdag pa ng Department of Energy (DoE), posibleng maapektuhan ang galaw ng presyo ng langis dahil sa patuloy na paghina ng piso laban sa dolyar.