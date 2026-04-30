Ghost riders, bistado ng DoTr

Nabisto ng Department of Transportation (DoTr) ang libu-libong kolorum na TNVS drivers at motorcycle taxi riders dahil sa maling listahan ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy.
Ayon kay DoTr Secretary Giovanni Lopez na mahigit 30,000 TNVS drivers at higit 200,000 motorcycle taxi riders ang hindi rehistrado o kolorum.
Ayon sa kalihim, nag-ugat ito sa pagdagdag ng mga transport network company ng kanilang mga on-board na driver at rider na lampas sa bilang na pinahintulutan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).