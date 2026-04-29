Sunog sa Brgy. Sucat, Muntinlupa, itinaas sa ikatlong alarma

Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Purok 2, Hacienda Rosario, Barangay Sucat, Muntinlupa City.
Una nang idineklara ng Bureau of Fire Protection (BFP) na kontrolado na ang sunog, ngunit kalaunan ay binawi ito dahil sa nagkaroon ng miscommunication.
Nahihirapan ang mga bumbero na makapasok sa lugar dahil sa makikitid na eskinita na papunta sa mga nasusunog na kabahayan.
Nanatiling makapal ang usok sa lugar, habang ang mga residente ay nagtutulungan at nag-aabot ng mga timba na may lamang tubig upang makatulong sa pag-apula ng apoy.
Umabot na sa 16 na fire truck, kasama ang mga volunteer, ang rumesponde sa insidente.
Patuloy pa ring iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na datos ang BFP hinggil sa bilang ng mga bahay na nasunog at mga pamilyang naapektuhan.
Sa ngayon, wala pa naitalang nasugatan o nasawi sa insidente.