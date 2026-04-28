Remulla, bukas na buwagin ang hanay ng SK matapos ang nabalitang katiwalian

“Mahiya naman kayo,” ito ang matapang na pahayag ni DILG Secretary Jonvic Remulla kaugnay sa dalawang Sangguniang Kabataan (SK) chairperson sa Makati na sinuspinde dahil sa umano’y misconduct, kickback, at korapsyon.
Ang dalawang sinibak na SK chairperson ay sina Natalia Georgianna Tupaz ng Barangay Dasmariñas at Cecilia Louise Yabut ng Barangay Magallanes.
Ayon kay Remulla, walang pinipili ang pamahalaan sa paglaban sa katiwalian—maliit man o malaking barangay ang sangkot.
Ipinahayag din ng kalihim ang kanyang pagkadismaya dahil umabot na umano ang korapsyon hanggang sa hanay ng SK, maging sa mayayamang barangay.
Dahil dito, bukas si Remulla sa posibilidad na buwagin na ang SK kasunod ng nasabing isyu ng katiwalian.