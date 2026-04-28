Pulis, sugatan matapos mabaril sa Pasay

Isang pulis mula sa Sub-Station 2 ng Arnaiz Police Station ang nasugatan matapos barilin sa Barangay 61, Pasay City ngayong Martes.
Rumesponde ang pulis dahil sa ulat ng isang concerned citizen tungkol sa isang lalaking nagpapaputok ng baril sa nasabing barangay.
Nang makita ng suspek ang mga pulis, agad itong nagpaputok laban sa mga awtoridad. Gumanti naman ng putok ang mga pulis, ngunit isa sa tauhan nila ang tinamaan.
Agad naman itong isinugod sa ospital matapos tamaan ng bala sa balikat ngunit ayon sa mga ulat, nasa maayos at stable na itong kalagayan.
Nakilala na ng pulisya ang 28-anyos na suspek, na kasalukuyang pinaghahanap.