Misis, pinagsasaksak ng mister, patay

Todas ang isang misis matapos umano siyang paulit-ulit na saksakin ng sarili niyang mister dahil sa umano sa problemang pinansyal. Naganap ang insidente sa Angono, Rizal.
Ayon sa Rizal Police Provincial Office, natagpuan ang duguang katawan ng biktima sa loob ng kanilang bahay. Samantala, nadatnan naman ang suspek sa loob ng banyo kung saan pinaniniwalaang nagtangka rin itong magpakamatay.
Sugatan din ang kanilang 15-anyos na anak na lalaki, habang ligtas at hindi nasaktan ang isa pa nilang 12-anyos na anak.
Nahaharap ngayon ang suspek sa mga kasong parricide, frustrated parricide, at attempted parricide.