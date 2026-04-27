Impeachment proceedings kay VP Sara, target tapusin ngayong buwan

Target ng House Justice Committee na maipaboto sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo ang usapin kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Congressman Terry Ridon, layunin nilang tapusin ang impeachment proceedings sa ika-29 Abril, kung saan tatalakayin ang isyu ng death threats.
Bubuksan na rin ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa nakaraang hearing, na naglalaman ng mga record ng income tax returns nina VP Sara at Atty. Mans Carpio.
Dagdag pa ni Ridon, kinakailangan ang 21 boto mula sa kabuuang 39 na miyembro ng House Justice Committee upang maideklarang may probable cause ang article of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
Isusumite naman ang kumpletong ulat ng justice panel sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo para sa botohan bago ito dalhin sa Senado.