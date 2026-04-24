Mga 'biktima' ng war on drugs, pinayagan ng ICC na makilahok sa kaso

Pinahintulutan ng International Criminal Court (ICC) ang 539 na biktima ng madugong kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makilahok sa pagdinig ng kanyang kaso.
Ayon sa ICC, ang mga kalahok ay pawang mga kaanak ng mga napatay sa war on drugs. Itinalaga rin ng korte bilang common legal representatives ng mga biktima sina Atty. Joel Butuyan, Gilbert Andres, at Paolina Massida.
Samantala, kinumpirma kahapon ng pre-trial chamber ng ICC ang tatlong kaso laban kay Duterte na may kaugnayan sa mga pagpatay noong siya ay alkalde ng Davao City at kalaunan ay naging pangulo ng bansa.