First couple, babiyahe sa Japan

Bibiyahe sa Japan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos mula Mayo 26 hanggang 29 para sa isang state visit.
Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagbisita ay tugon sa imbitasyon ng pamahalaan ng Japan.
Inaasahang magkakaroon ng pulong si Pangulong Marcos at si Prime Minister Sanae Takaichi upang talakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan, kabilang ang mga isyu sa energy security, food security, at maritime security.
Nakatakda rin na makipagpulong ang Pangulo sa mga lider ng Japan at sa Filipino community sa nasabing bansa.