CSC mas maghihigpit sa pagbabawal ng sugal

Simula Mayo 18, ipatutupad na ang pinalawak at mas mahigpit na pagbabawal sa pagsusugal para sa lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno.
Ayon sa Civil Service Commission (CSC), hindi na limitado sa ilang piling opisyal ang naturang pagbabawal, kundi saklaw na ang lahat ng kawani ng pamahalaan.
Sa ilalim ng CSC Resolution No. 2600111, kabilang sa saklaw ng patakaran ang mga empleyado ng national government, local government units (LGUs), state at local universities, pati na rin ang mga government-owned or controlled corporations (GOCCs).
Ipinagbabawal din ang lahat ng uri ng online at electronic gambling, tulad ng bingo, e-sabong, online casinos, at iba pang internet-based betting.
Nilinaw ng CSC na hindi pinapayagan ang pagsusugal kahit tapos na ang oras ng trabaho o kahit ang gaming platform ay nakabase sa ibang bansa.
Ang sinumang lalabag ay maaaring maharap sa kasong misconduct o conduct prejudicial to the best interest of the service, bukod pa sa posibleng pananagutang kriminal at sibil.