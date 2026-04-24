15 pilipinong marino na bihag ng Iran, maayos ang kalagayan -DMW

DMW Secretary Hans Leo CacdacPHOTO courtesy of DMW/FB
May 15 Pilipinong marino ang kasalukuyang bihag ng puwersa ng Iran sa gitna ng umiiral na blockade sa Strait of Hormuz.

Ito ay kinumpirma ng Department of Migrant Workers at tiniyak na sila ay ligtas at nasa maayos na kalagayan.

15 Filipino seafarers safe after Iran intercepts vessels near Strait of Hormuz

Ayon kay DMW Sec. Hans Leo Cacdac, sinubukang tumawid sa Strait of Hormuz noong Abril 22 ang mga barkong Epaminondas at MSC Francesca, na sinasakyan ng mga nasabing marino, ngunit hinarang ang mga ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps.

Naipaalam na rin sitwasyon sa mga pamilya ng mga marino sa Pilipinas.

Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DMW sa mga may-ari ng barko at mga manning agency upang matiyak ang kaligtasan ng mga marino at mapabilis pagpapalaya sa kanila.

