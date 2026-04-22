Bihirang paglitaw ng flying lemur sa Mt. Apo Natural Park, nasaksihan

Isang monitoring team ang nakaranas ng bihirang pagkakataon na makita ang Philippine flying lemur sa Mt. Apo Natural Park (MANP) sa isinagawang Biodiversity Monitoring System mula ika-13 hanggang 18 ng Abril.
Kilala sa lokal na tawag na “kavaa” ng mga Ubu Monuvu at “kagwang” sa mga Bisaya, nakita ang hayop na nagpapahinga sa isang punong Mayapis nang bigla itong inatake ng mga uwak. Tumakas ang lemur at nagtago sa isang punong Almon, kung saan ito nagkubli sa makakapal na dahon.
Itinampok ng insidente ang kahanga-hangang kakayahan nitong mag-glide at likas na instinto para mabuhay.
Sa kabila ng pangalan nito, ang kagwang ay hindi totoong lemur at hindi rin nakalilipad nang may pakpak; ito ay kabilang sa order na Dermoptera at kinikilala bilang isa sa mga pinaka-magaling na glider sa hanay ng mga mammal.
Gamit ang tinatawag na patagium, kaya nitong mag-glide nang aabot sa 100 metro.
Bilang isang hayop na aktibo sa gabi at naninirahan sa mga puno, kumakain ang kagwang ng murang dahon, bulaklak, at prutas. May mahalagang papel ito sa ekolohiya ng kagubatan at kilala rin sa natatanging pag-aaruga sa anak, kung saan dinadala nito ang supling sa loob ng membrane habang lumilipad-glide.
Ang patuloy nitong presensya bilang endemic species sa Timog Pilipinas ay indikasyon ng malusog at maayos na kagubatan sa Mt. Apo Natural Park (MANP).
Ang arboreal na mammal na ito ay matatagpuan lamang sa southern Philippines, partikular sa Mindanao at Bohol. Bagama’t hindi ito totoong lemur o flyer, isa itong specialized glider na may tinatayang populasyon na humigit-kumulang 100,000 at kasalukuyang nakalista bilang Least Concern (LC) sa kabila ng mga banta sa tirahan nito.
Ang Philippine flying lemur ay isa ring mahalagang biktima ng Philippine Eagle, na bumubuo ng hanggang 90 porsyento ng diet nito.