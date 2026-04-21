Mga empleyado ng Kowloon House, nagwelga para iboycott ang produkto

Nagpatuloy ang protesta ng mga manggagawa ng dimsum production ng Kowloon House sa West Avenue, Quezon City noong Sabado, kasabay ng alegasyon ng mababang sahod at hindi naibibigay na mga benepisyo.
Sa isang bukas na liham para sa mga franchisee, sinabi ng mga manggagawa na nagsagawa sila ng welga dahil sa umano’y paglabag sa labor rights ng pamilyang Ng, mga may-ari ng negosyo.
Ayon sa mga manggagawa, nakagagawa sila ng humigit-kumulang 6,000 hanggang 7,000 food items araw-araw, kabilang ang siopao at siomai, ngunit tumatanggap umano sila ng mababang pasahod.
Giit pa nila, hindi umano naipatutupad ang P108 na wage increase na sakop ng apat na wage orders at ng nakaraang Collective Bargaining Agreement (CBA).
Dagdag pa nila, may tinatayang P570,000 na service charge benefits na hindi pa rin naibibigay.
“We are being forced to work overtime and double to triple our production to meet orders, even when we are already sick,” ayon sa mga manggagawa sa Filipino.
Nanawagan din sila sa publiko na huwag muna umorder sa Katipunan Food Services Incorporated (KFSI) hanggang hindi natutugunan ang kanilang mga hinaing.
Nauna na umanong iminungkahi ng mga manggagawa ang P25 na dagdag-sahod sa ilalim ng CBA, ngunit P13 lamang ang alok ng KFSI.
Noong ika-13 ng Marso, iniulat din ng KFSI sa Department of Labor and Employment na plano nitong magtaas ng presyo ng produkto ng hanggang P55 dahil sa oil crisis, habang tumangging pondohan ang wage adjustment ng mga manggagawa.