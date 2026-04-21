Love scam hub sa Parañaque, ni-raid ng NBI

Ni-raid ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang online love scam hub sa lungsod ng Parañaque na nagresulta sa pagkakaaresto ng 48 katao.
Sa kabuuang bilang ng mga naaresto, 41 ay mga Pilipina at pito naman ay mga dayuhan na sangkot umano sa ilegal na operasyon ng online love scam, kabilang ang “pig butchering” at cryptocurrency investment fraud.
Ayon sa NBI, ang nasabing scam hub ay nakaayos tulad ng isang call center, na may mga computer, workstations, laptop, cellphone, internet routers, at iba pang kagamitang digital.
Sa isinagawang pagsusuri sa mga nakuhang computer, natuklasan ng NBI ang mga nakahandang script sa digital files na naglalaman ng step-by-step na guide para sa mga scammer. Layunin ng mga ito na akitin at manipulahin ang mga potensyal na biktima gamit ang mga pekeng profile.