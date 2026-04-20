Mga pusher, drug user, pinalalayas ni Mayor Magalong sa Baguio

BAGUIO CITY — Nagbabala si Benjamin Magalong sa mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga na lisanin ang lungsod o harapin ang buong puwersa ng batas kasunod ng serye ng anti-illegal drug operations na nagresulta sa pag-aresto sa ilang high-value targets.
Nitong Lunes, ika-20 ng Abril, inilabas ng alkalde ang babala, na sinabing paiigtingin pa ng mga awtoridad ang kampanya laban sa mga sangkot sa ilegal na droga.
Sinabi ni Magalong na hindi siya naniniwalang may barangay sa Baguio City na ganap na ligtas sa ilegal na droga. Napansin niya ang pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa droga ngunit nilinaw na hindi pa ito umaabot sa kritikal na antas.
Inatasan niya ang Philippine Drug Enforcement Agency at pulisya na magsagawa pa ng mas masinsin at tuloy-tuloy na operasyon.
Idinagdag ng alkalde na bagama’t nananatiling relatibong matatag ang sitwasyon ng droga sa lungsod, may pagbabago dahil may ilang dating nahuli na muling bumabalik sa ilegal na gawain.
Inutusan din ni Magalong ang pulisya na suriin ang lawak ng aktibidad ng droga sa mga apektadong lugar at sinabi niyang nakipag-ugnayan na siya sa regional director para sa karagdagang aksyon.