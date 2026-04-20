Limang bangka huli sa iligal na pangingisda sa Aklan

Limang bangka ang hinuli ng kapulisan pagkatapos malamang walang kaukulang permit o dokumento mula sa lokal na pamahalaan sa may katubigan ng Tangalan, Aklan, nitong ika-15 ng Abril.
Ayon sa Philippine National Police-Maritime Group, ang naturang mga bangka ay lumabag sa Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998, na inamyendahan ng RA 10654.
Limang mangingisda ang hinuli, habang ang kanilang mga bangka, kagamitan at huli na may halagang P2,156,000 ay kinumpiska ng kapulisan. Ang naturang operasyon ay parte ng PNP Focused Agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations na ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos.
Ayon kay PNP Chief, Police General Jose Melencio C. Nartatez Jr., “Hindi natin palalampasin ang mga lumalabag sa ating batas sa karagatan. This is about protecting our fisherfolk and ensuring that our marine resources are preserved for the next generation.”