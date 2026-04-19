PBBM, bumisita sa Benguet upang mag-inspeksyon sa bagsakan ng gulay

Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Benguet, partikular sa Agri-Pinoy Trading Center, na pangunahing bagsakan ng mga gulay sa Cordillera Region.
Ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center (BAPTC) ang itinuturing na pinakamalaking vegetable trading hub sa Luzon. Dito kumukuha ng suplay ang mga wholesaler, retailer, at middleman na nagdadala ng gulay sa iba’t ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila.
Personal na inalam ng Pangulo ang kalagayan sa lugar matapos ang mga ulat na maraming ani ang nasasayang nitong mga nakaraang araw dahil sa kakulangan ng bumibili at problema sa transportasyon.
Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka at traders na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis.