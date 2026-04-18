Pagbalik bansa ni Co, posibleng abutin ng 3 linggo

Bagamat naging mailap sa otoridad at taumbayan, mapapasamakay na ng batas si dating Ako Bicol-Partylist Rep. Zaldy Co matapos itong maaresto sa Prague, Czech Republic.
Si Co ay nagtago ng ilang buwan sa Europa at sinubukang lumipad patungong Germany ngunit sa kakulangan ng travel documents ito’y naging dahilan ng pagkaalarma ang Czech authorities inayos ang proseso ng kanyang deportation.
Ayon kay Interior Secretary Jonvic Remulla, posibleng umabot ng isa hanggang tatlong linggo bago maibalik sa Pilipinas si Co, at nadiskubre rin na nagkaroon din ng mga problema dahil sa kanselasyon ng Phlippine passport nito, nakadepende rin ang bilis ng kanyang pagbabalik-bansa sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs at mga awtoridad sa Czech Republic
Pinaniniwalaan din na nagpunta rin sa iba’t-ibang bansa sa Europa bago ito tuluyang nadakip, posibleng nanggaling din ito ng France bago tumugo sa Germany.
Paglapag ng bansa ni Co ay agad itong dadalhin sa sa Sandiganbayan para sa arraignment at posibleng ikulong sa Camp Crame habang dinidinig ang kanyang kinakaharap na mga kaso.
Matatandaan naging matunog ang pangalan ni Co dahil sa flood control project scandal at ito ay mahaharap sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng umano’y iregularidad sa P289.5 million flood control project sa Oriental Mindoro.
Ayon sa Malacañang, handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang magiging pahayag ni Co at nanindigan na dapat managot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal.