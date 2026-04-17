Hev Abi, tiklo sa ilegal na baril at droga

Arestado ang rapper na si Hev Abi o Garbriel Abilla sa totoong buhay at anim pang iba matapos magsagawa ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng raid sa Quezon City noong Martes, ika-14 ng Abril.
Sa isang ulat, sinabi ng CIDG na nagsilbi ang mga operatiba ng search warrant para sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Laging Handa, Diliman na nagresulta sa pagkaaresto ng pitong indibidwal, kabilang ang rapper, at pagkakasamsam ng isang 9mm na pistola, isang magazine, at mga bala.
Kinilala ng mga awtoridad ang mga suspek bilang sina “Abi, Ryan, Mick, Roger, Leon, John,” na pawang lalaki, at si “Shee,” na babae—lahat ay nasa hustong gulang.
Bukod sa baril, nakumpiska rin ng mga operatiba ang 11 cartridge na naglalaman ng hinihinalang liquid marijuana, apat na selyadong transparent na plastic sachet na may lamang hinihinalang cocaine, at mga drug paraphernalia na may bakas ng pinaghihinalaang marijuana.
Samantala, itinanggi naman ng rapper ang mga alegasyon at sinabing isa lamang itong hindi pagkakaintindihan.
Dahil dito, hindi nakapagtanghal ang rapper sa ginanap na UP Fair 2026 sa University of the Philippines Diliman.
“On behalf of Hev Abi, we categorically deny any and all allegations pertaining to this misunderstanding that lead to his situation last April 14,” ayon sa kanyang label na Urban Department.
“Our legal counsel is working with the designated authorities in finding a solution,” dagdag pa nito.