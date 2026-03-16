Dagdag-presyo sa krudo, nakaamba

Inaasahang tataas ng P12.90 hanggang P16.60 ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Samantala, aabot sa P20.40 hanggang P20.90 ang magiging pagtaas sa bawat litro ng diesel, habang nasa P6.90 hanggang P8.90 naman ang dagdag sa presyo ng bawat litro ng kerosene.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ipatutupad nang paunti-unti ang oil price hike simula bukas. Ilan sa mga oil company ang magpapatupad ng kanilang price adjustment sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw.
Noong nakaraang linggo, tumaas na ng P7 hanggang P13 ang presyo ng bawat litro ng gasolina, habang nasa P17 hanggang higit sa P24 naman ang itinaas sa diesel at P32 hanggang P38 sa bawat litro ng kerosene.
Nakipag-ugnayan na ang Department of Energy (DOE) sa mga oil company upang matiyak na magpapatuloy ang fuel discount programs para sa mga PUV driver, TNVS driver, delivery rider, at iba pang motorista sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon at digmaan sa Gitnang Silangan.