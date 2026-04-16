Atong Ang, huling namataan sa CALABARZON – Remulla

Namataan sa CALABARZON ang umano’y gambling tycoon na si Atong Ang.
Ayon kay DILG Secretary Jonvic Remulla, ang citing na ito ay naganap dalawang linggo na ang nakalipas.
Sinabi ng kalihim na palipat-lipat umano si Ang ng tinutuluyang hideout kada tatlo hanggang limang araw upang makaiwas sa mga awtoridad. Tinatayang tatlong tao lamang ang kanyang kasama.
Si Ang ang tinuturong utak sa kaso ng mga nawawalang sabungero.
Malakas ang paniniwala ni Remulla na nasa Pilipinas pa rin ito at darating ang panahon na mahuhuli rin siya ng batas.
Kasalukuyang may P20 milyong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magtuturo sa kanyang kinaroroonan ni Ang.