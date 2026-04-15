Remulla, nag-sorry sa natiketan habang nagsesemento nang walang damit

Personal na bumisita si Interior Secretary Jonvic Remulla sa Mandaluyong nitong Miyerkules matapos mag-viral ang pagbibigay ng ticket sa lalaking nahuling walang suot na pang-itaas habang nagsesemento sa tapat ng kanilang bahay.
Humingi ng tawad si Remulla sa mag-asawang Lanquino at inaming siya ang nagkamali dahil hindi naging malinaw ang kanyang utos.
“Kasalanan ko kasi ’yan dahil hindi ko naklaro sa kanila kung ano talaga ang patakaran. Siyempre, alam ko maraming nagtatrabaho dito—mainit—magtatanggal ka talaga ng T-shirt,” aniya.
“Siyempre, ganado ang mga bata natin. Sabi ko, easy muna. Dala ’yan ng mga pulis na gustong i-push ang patakaran namin. Dito, lalo na sa lugar ninyo, maraming nagkakasakitan. Para naman sa lahat ’yan,” dagdag niya.
Nauna nang iginiit ng ginang na dapat ay warning muna ang ibinigay, lalo’t hindi naman sa kalsada nahuli ang kanyang mister kundi sa kanilang eskinita.
“Hindi naman kami against doon. Nag-react lang ako kasi dapat warning muna. Ticket kasi agad. Doon sa Barangay Bagong Silang, sinisita nila ’yan—puwede ka magbihis muna,” saad niya.
“Nagpapasalamat kami kasi napansin kami ni Sec sa mga hinaing namin. Dapat na mairebisa talaga ’yung batas na ’yun. Kahit maliit lang kami, pinuntahan niya kami,” dagdag pa niya.
Natawa naman si Remulla nang tanungin ng ginang kung hanggang saan talaga puwedeng mag-topless ang mga kalalakihan.
Paglilinaw niya, “Basta nagtatrabaho, puwede. Pero ’yung mga tambay na naglalakad na walang T-shirt, bawal ’yun. Lahat ng eskinita—public naman ’to, hindi private.”
Noong nakaraang Lunes, ika-6 ng Abril, idineklara ni Remulla ang mas mahigpit na implementasyon ng seguridad sa kalsada, kabilang ang pagbabawal sa hindi pagsusuot ng pang-itaas para sa mga kalalakihan at pag-inom sa labas.