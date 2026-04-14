Leviste, binanatan si Recto

Binatikos ni Batangas Congressman Leandro Leviste si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng umano’y pagtutol nito sa panukalang pagbaba ng value-added tax (VAT).
Sa pagdinig ng House Joint Committee on Legislative Energy Action and Development, iginiit ni Leviste na halos lahat ng mga kongresista ay sumusuporta sa pagbaba ng VAT, maliban kay Recto na dati ring nagsilbing Finance Secretary.
Ayon kay Leviste, dapat manaig ang prinsipyo ng separation of powers at hindi maging sunud-sunuran ang Kongreso sa ehekutibo.